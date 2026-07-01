Visite guidée : « Il était une fois Amphoralis », Amphoralis, Sallèles-d’Aude

Informations pratiques

Visite guidée : « Il était une fois Amphoralis » 19 et 20 septembre Amphoralis Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du site et tous ses secrets : quand, par qui et comment cet atelier de potiers gallo-romain a été découvert, combien de temps ont duré les fouilles et ce qu’elles ont révélé.

Cette déambulation guidée vous conduira jusqu’aux expérimentations archéologiques menées sur le site, avec les restitutions des fours, d’un habitat et d’un jardin.

Amphoralis Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude, France Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 0468468948 https://narbovia.fr/accueil/visiter/visiter-amphoralis En perpétuelle recherche, le site reconstruit son village gallo-romain à l’identique des vestiges retrouvés. Chaque visiteur est invité à se joindre à la construction du village en participant, par exemple, à la réalisation des murs de terre ou à la fabrication de briques. C’est les mains dans l’argile que chacun expérimente la vie des potiers gallo-romains ! En 1997, un four « gallo-romain » a été reconstitué à l’identique avec les mêmes matériaux et les mêmes outils. De même, le bâtiment qui l’abrite a été entièrement réalisé artisanalement. Des cuissons sont pratiquées régulièrement dans ce four. Diaporama. Vidéo présentant un des plus grands fours d’Europe (cuisson de 600 à 1.000 amphores).

Découvrez l’histoire du site et tous ses secrets : quand, par qui et comment cet atelier de potiers gallo-romain a été découvert ; combien de temps ont duré les fouilles et qu’ont-elles révélé… Une…

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