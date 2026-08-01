Informations pratiques

Sallèles-d’Aude

MARCHÉ DES POTIERS

Sallèles-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Marché des Potiers revient à Sallèles-d’Aude pour sa 34e édition !

Les 14 et 15 Août, retrouvez 40 potiers créateurs, des démonstrations de tournage, des ateliers créatifs et plusieurs producteurs locaux.

Deux journées placées sous le signe de la création et du savoir-faire artisanal.

Restauration et buvette sur place.

.

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 68 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Potters’ Market returns to Sallèles-d’Aude for its 34th edition!

On August 14 and 15, come see 40 creative potters, pottery-throwing demonstrations, creative workshops, and several local producers.

Two days dedicated to creativity and artisanal craftsmanship.

Food and refreshments available on site.

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Sallèles-d’Aude a été mis à jour le 2026-07-30 par