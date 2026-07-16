Rallye-archéo à Amphoralis, Amphoralis, Sallèles-d’Aude

Informations pratiques

Rallye-archéo à Amphoralis 19 et 20 septembre Amphoralis Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment travaillaient les potiers gallo-romains et à partir de quelles traces archéologiques le sait-on ?

Par le jeu, le mime et le dessin, parcourez le musée et le parc en découvrant les tours et les fours de potiers, mais aussi le jardin, qui abrite plus de 160 essences présentes dès l’époque antique.

Le village des potiers d’Amphoralis n’aura plus de secrets pour vous.

Pour les enfants et adolescents de 7 à 14 ans, ainsi que les adultes prêts à se prêter au jeu.

Amphoralis Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude, France Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 0468468948 https://narbovia.fr/accueil/visiter/visiter-amphoralis En perpétuelle recherche, le site reconstruit son village gallo-romain à l’identique des vestiges retrouvés. Chaque visiteur est invité à se joindre à la construction du village en participant, par exemple, à la réalisation des murs de terre ou à la fabrication de briques. C’est les mains dans l’argile que chacun expérimente la vie des potiers gallo-romains ! En 1997, un four « gallo-romain » a été reconstitué à l’identique avec les mêmes matériaux et les mêmes outils. De même, le bâtiment qui l’abrite a été entièrement réalisé artisanalement. Des cuissons sont pratiquées régulièrement dans ce four. Diaporama. Vidéo présentant un des plus grands fours d’Europe (cuisson de 600 à 1.000 amphores).

Comment travaillaient les potiers gallo-romains et à partir de quelles traces archéologiques le sait-on ? Par le jeu, le mime et le dessin, parcourez le musée et le parc en découvrant les tours et de…

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