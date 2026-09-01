JEP 2026 au musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · La résidence · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
JEP 2026 au musée du Mont-Blanc
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h entrée libre.
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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-montblanc@ccvcmb.fr
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English :
Saturday, September 19, through Sunday, September 20, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m.; free admission.
L’événement JEP 2026 au musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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