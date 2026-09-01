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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 au musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc

samedi 19 septembre 2026 · La résidence · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La résidence
Adresse
89 av Michel Croz
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 au musée du Mont-Blanc

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h entrée libre.
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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46  musee-montblanc@ccvcmb.fr

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English :

Saturday, September 19, through Sunday, September 20, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m.; free admission.

L’événement JEP 2026 au musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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