JEP 2026 au musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 au musée du Mont-Blanc

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h entrée libre.

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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-montblanc@ccvcmb.fr

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English :

Saturday, September 19, through Sunday, September 20, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m.; free admission.

L’événement JEP 2026 au musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc