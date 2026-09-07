AGENDA · Val-Revermont
JEP 2026 au Musée du Revermont, Musée du Revermont, Val-Revermont
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Revermont · Val-Revermont
Informations pratiques
JEP 2026 au Musée du Revermont 19 et 20 septembre Musée du Revermont Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
JEP 2026 au Musée du Revermont
visites commentées, jeux, quiz
Au programme :
- Exposition temporaire exclusive : Une mise en lumière inédite des travaux de réfection de la chapelle de Montfort menés depuis 1973.
- Visites commentées : Des parcours guidés spécifiques autour de l’histoire et de la restauration de la chapelle de Montfort.
- Jeux en famille : Des animations ludiques et des espaces de jeux spécialement installés pour les petits et les grands.
- Accès libre aux collections permanentes : L’occasion idéale pour explorer la célèbre salle de classe des garçons reconstituée à l’identique et admirer les poteries et faïences colorées de Meillonnas.
- Le potager-verger conservatoire : Une promenade libre au milieu de plus de 650 variétés de plantes locales et oubliées.
Musée du Revermont 40 rue Principale, Cuisiat, 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.val-revermont.fr/3304-musee.htm »}]
visites commentées, jeux, quiz JEP visite
Musée du Revermont