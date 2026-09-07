JEP 2026 au Musée du Revermont, Musée du Revermont, Val-Revermont

Informations pratiques

JEP 2026 au Musée du Revermont 19 et 20 septembre Musée du Revermont Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JEP 2026 au Musée du Revermont

visites commentées, jeux, quiz

Au programme :

Exposition temporaire exclusive : Une mise en lumière inédite des travaux de réfection de la chapelle de Montfort menés depuis 1973.

Une mise en lumière inédite des travaux de réfection de la menés depuis 1973. Visites commentées : Des parcours guidés spécifiques autour de l’histoire et de la restauration de la chapelle de Montfort .

Des parcours guidés spécifiques autour de l’histoire et de la restauration de la . Jeux en famille : Des animations ludiques et des espaces de jeux spécialement installés pour les petits et les grands.

Des animations ludiques et des espaces de jeux spécialement installés pour les petits et les grands. Accès libre aux collections permanentes : L’occasion idéale pour explorer la célèbre salle de classe des garçons reconstituée à l’identique et admirer les poteries et faïences colorées de Meillonnas.

L’occasion idéale pour explorer la célèbre salle de classe des garçons reconstituée à l’identique et admirer les poteries et faïences colorées de Meillonnas. Le potager-verger conservatoire : Une promenade libre au milieu de plus de 650 variétés de plantes locales et oubliées.

Musée du Revermont 40 rue Principale, Cuisiat, 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.val-revermont.fr/3304-musee.htm »}]

visites commentées, jeux, quiz JEP visite

Musée du Revermont