JEP 2026 Bus du Patrimoine Place Jean Jaurès Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Bus du Patrimoine
Place Jean Jaurès Hôtel de Ville Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Montez à bord de l’histoire. Maëlis et Montluçon Tourisme s’associent pour vous faire découvrir des sites patrimoniaux emblématiques lors d’un parcours en bus Hôtel de ville, Villa Louvière, Château des Ducs de Bourbon, La Charité.
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Place Jean Jaurès Hôtel de Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 02 67
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English :
Step %E0 into history. Ma%EBlis and Montlu%E7on Tourism have teamed up to help you discover iconic heritage sites on a bus tour: City Hall, Villa Louvi%E8re, Château des Ducs de Bourbon, and La Charité.
L’événement JEP 2026 Bus du Patrimoine Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
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