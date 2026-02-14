Danse Séances Découverte Salle de Danse Saint-Vincent Montluçon
mardi 1 septembre 2026 · Salle de Danse Saint-Vincent · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Danse Séances Découverte
Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 17:45:00
fin : 2026-09-01 18:45:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-08
Les danses de loisirs… La meilleure thérapie pour renouer avec le bien-être !
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Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 64 59 23
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English :
Leisure dances… The best therapy for reconnecting with well-being!
L’événement Danse Séances Découverte Montluçon a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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