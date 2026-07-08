AGENDA · Montluçon
Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon
samedi 8 août 2026 · Observatoire des Réaux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Nuit des Étoiles
Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:50:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition Conférence en extérieur 22h Observations ciel nocturne.
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Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montlucon.carm@gmail.com
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English :
Exhibition Outdoor Lecture at 10 p.m. Night Sky Observations.
L’événement Nuit des Étoiles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme
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