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AGENDA · Montluçon

Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon

samedi 8 août 2026 · Observatoire des Réaux · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Observatoire des Réaux
Adresse
Chemin des Réaux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Nuit des Étoiles

Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:50:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition Conférence en extérieur 22h Observations ciel nocturne.
  .

Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   montlucon.carm@gmail.com

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English :

Exhibition Outdoor Lecture at 10 p.m. Night Sky Observations.

L’événement Nuit des Étoiles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme

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