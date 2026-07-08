Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Nuit des Étoiles

Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:50:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition Conférence en extérieur 22h Observations ciel nocturne.

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Observatoire des Réaux Chemin des Réaux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montlucon.carm@gmail.com

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English :

Exhibition Outdoor Lecture at 10 p.m. Night Sky Observations.

L’événement Nuit des Étoiles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme