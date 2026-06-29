MuPop Atelier L’atelier des guitaristes MuPop (Music Museum) Montluçon

Montluçon

MuPop Atelier L’atelier des guitaristes

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant ET par accompagnateur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvre les magnifiques guitares du MuPop et plonge dans l’univers des cordes. Après avoir observé leurs formes, couleurs et sonorités, fabrique la tienne à partir de CD, laine colorée et carton. Repars avec et mets-toi dans la peau d’un guitariste !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

Discover MuPop’s magnificent guitars and immerse yourself in the world of strings. After checking out their shapes, colors, and sounds, make your own guitar out of CDs, colored yarn, and cardboard. Take it home with you and step into the shoes of a guitarist!

L’événement MuPop Atelier L’atelier des guitaristes Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme