MuPop Atelier L’atelier des guitaristes MuPop (Music Museum) Montluçon
MuPop Atelier L’atelier des guitaristes MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 12 août 2026.
Montluçon
MuPop Atelier L’atelier des guitaristes
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant ET par accompagnateur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvre les magnifiques guitares du MuPop et plonge dans l’univers des cordes. Après avoir observé leurs formes, couleurs et sonorités, fabrique la tienne à partir de CD, laine colorée et carton. Repars avec et mets-toi dans la peau d’un guitariste !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Discover MuPop’s magnificent guitars and immerse yourself in the world of strings. After checking out their shapes, colors, and sounds, make your own guitar out of CDs, colored yarn, and cardboard. Take it home with you and step into the shoes of a guitarist!
L’événement MuPop Atelier L’atelier des guitaristes Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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