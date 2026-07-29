Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon
samedi 8 août 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Enquête immersive Les voyageurs égarés
Place Notre Dame Montluçon Allier
Tarif : – – EUR
Gratuit pour les moins de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-08
L’association Légendes et détours, habitués à concevoir des décors et accessoires immersifs et Fanny Lecomte de Fox et l’effet papillon, conceptrice d’évènement ludiques s’associent à Montluçon tourisme pour une enquête immersive en cité médiévale.
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Place Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 90 87 44 fanny@fox-effetpapillon.fr
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English :
The association Légendes et détours, known for designing immersive sets and props, and Fanny Lecomte of Fox et l’effet papillon, a designer of %E9v%E8vent, are teaming up with Montlu%E7on Tourisme for an immersive mystery tour set in a medieval city.
L’événement Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon a été mis à jour le 2026-07-21 par Montluçon Tourisme
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