Informations pratiques

Montluçon

Enquête immersive Les voyageurs égarés

Place Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

L’association Légendes et détours, habitués à concevoir des décors et accessoires immersifs et Fanny Lecomte de Fox et l’effet papillon, conceptrice d’évènement ludiques s’associent à Montluçon tourisme pour une enquête immersive en cité médiévale.

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Place Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 90 87 44 fanny@fox-effetpapillon.fr

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English :

The association Légendes et détours, known for designing immersive sets and props, and Fanny Lecomte of Fox et l’effet papillon, a designer of %E9v%E8vent, are teaming up with Montlu%E7on Tourisme for an immersive mystery tour set in a medieval city.

L’événement Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon a été mis à jour le 2026-07-21 par Montluçon Tourisme