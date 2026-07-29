UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon

samedi 8 août 2026 · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Notre Dame
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
Gratuit pour les moins de 6 ans

Montluçon

Enquête immersive Les voyageurs égarés

Place Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :
2026-08-08

L’association Légendes et détours, habitués à concevoir des décors et accessoires immersifs et Fanny Lecomte de Fox et l’effet papillon, conceptrice d’évènement ludiques s’associent à Montluçon tourisme pour une enquête immersive en cité médiévale.
  .

Place Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 90 87 44  fanny@fox-effetpapillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Légendes et détours, known for designing immersive sets and props, and Fanny Lecomte of Fox et l’effet papillon, a designer of %E9v%E8vent, are teaming up with Montlu%E7on Tourisme for an immersive mystery tour set in a medieval city.

L’événement Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon a été mis à jour le 2026-07-21 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)