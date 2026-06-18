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Spectacle Cabaret des Glinguet Jardin Wilson Montluçon

Spectacle Cabaret des Glinguet Jardin Wilson Montluçon mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Jardin Wilson

Adresse : 38-50 Bd Carnot

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Montluçon

Spectacle Cabaret des Glinguet

Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.
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Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42  contact@attrape-sourire.fr

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English :

A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.

L’événement Spectacle Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

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