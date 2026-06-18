Spectacle Cabaret des Glinguet Jardin Wilson Montluçon

Montluçon

Spectacle Cabaret des Glinguet

Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.

.

Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 contact@attrape-sourire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.

L’événement Spectacle Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme