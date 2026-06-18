Spectacle Cabaret des Glinguet Jardin Wilson Montluçon
Spectacle Cabaret des Glinguet Jardin Wilson Montluçon mercredi 29 juillet 2026.
Montluçon
Spectacle Cabaret des Glinguet
Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Un spectacle pour les petits et grands par la compagnie Attrape Sourire.
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Jardin Wilson 38-50 Bd Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 contact@attrape-sourire.fr
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English :
A show for young and old alike by the Attrape Sourire theater company.
L’événement Spectacle Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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