À vos manettes Jeux vidéo Place Jean Jaurès Montluçon
À vos manettes Jeux vidéo Place Jean Jaurès Montluçon mercredi 22 juillet 2026.
Montluçon
À vos manettes Jeux vidéo
Place Jean Jaurès Micro-Folie de l’Hôtel de Ville Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Que vous soyez novices ou gamer aguerri, nos sessions de jeux-vidéo rassemblent tous les profils pour jouer et s’amuser ensemble. Réservation conseillée.
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Place Jean Jaurès Micro-Folie de l’Hôtel de Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
Whether you’re a beginner or a seasoned gamer, our video game sessions bring together players of all skill levels to play and have fun together. Reservations are recommended.
L’événement À vos manettes Jeux vidéo Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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