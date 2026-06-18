À vos manettes Jeux vidéo Place Jean Jaurès Montluçon

Montluçon

À vos manettes Jeux vidéo

Place Jean Jaurès Micro-Folie de l’Hôtel de Ville Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Que vous soyez novices ou gamer aguerri, nos sessions de jeux-vidéo rassemblent tous les profils pour jouer et s’amuser ensemble. Réservation conseillée.

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Place Jean Jaurès Micro-Folie de l’Hôtel de Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

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English :

Whether you’re a beginner or a seasoned gamer, our video game sessions bring together players of all skill levels to play and have fun together. Reservations are recommended.

L’événement À vos manettes Jeux vidéo Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme