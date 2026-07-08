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AGENDA · Montluçon

Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon

vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Château · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Esplanade du château des ducs de Bourbon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Concert Jérémy Frérot

Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La Ville de Montluçon a le plaisir d’accueillir Jérémy Frérot sur l’esplanade du château des ducs de Bourbon !
L’artiste girondin d’abord membre du duo Fréro Delavega, mène depuis 2017 une carrière solo.
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Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62  contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

The City of Montluçon is pleased to welcome Jérémy Frérot to the esplanade of the Château des Ducs de Bourbon!
The artist from Gironde, who was originally a member of the duo Fréro Delavega, has been pursuing a solo career since 2017.

L’événement Concert Jérémy Frérot Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme

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