Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert Jérémy Frérot

Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La Ville de Montluçon a le plaisir d’accueillir Jérémy Frérot sur l’esplanade du château des ducs de Bourbon !

L’artiste girondin d’abord membre du duo Fréro Delavega, mène depuis 2017 une carrière solo.

.

Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@montlucon-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Montluçon is pleased to welcome Jérémy Frérot to the esplanade of the Château des Ducs de Bourbon!

The artist from Gironde, who was originally a member of the duo Fréro Delavega, has been pursuing a solo career since 2017.

L’événement Concert Jérémy Frérot Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme