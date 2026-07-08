Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon
vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Château · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert Jérémy Frérot
Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La Ville de Montluçon a le plaisir d’accueillir Jérémy Frérot sur l’esplanade du château des ducs de Bourbon !
L’artiste girondin d’abord membre du duo Fréro Delavega, mène depuis 2017 une carrière solo.
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Rue du Château Esplanade du château des ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
The City of Montluçon is pleased to welcome Jérémy Frérot to the esplanade of the Château des Ducs de Bourbon!
The artist from Gironde, who was originally a member of the duo Fréro Delavega, has been pursuing a solo career since 2017.
L’événement Concert Jérémy Frérot Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme
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