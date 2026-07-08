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Exposition La Libération de Montluçon et de son bassin Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais Montluçon

mercredi 12 août 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais · Montluçon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais
Adresse
4 rue Gustave Courbet
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
3 3 3

Montluçon

Exposition La Libération de Montluçon et de son bassin

Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Découvrez l’exposition du Musée de la Résistance de Montluçon La Libération de Montluçon et de son bassin.
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Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 00 88  musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr

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English :

Discover the exhibition at the Montluçon Museum of the Resistance: The Liberation of Montluçon and Its Surrounding Area.

L’événement Exposition La Libération de Montluçon et de son bassin Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme

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