Les Puces Montluçonnaises Quai Rouget de L’Isle Montluçon
Les Puces Montluçonnaises Quai Rouget de L’Isle Montluçon samedi 18 juillet 2026.
Montluçon
Les Puces Montluçonnaises
Quai Rouget de L’Isle Les Berges du Cher Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21
Chaque troisième samedi du mois au matin, c’est pas moins de 50 exposants qui seront présents sur les beaux espaces piétions des berges du Cher (Quai Rouget de L’Isle et square Fargin Fayolle).
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Quai Rouget de L’Isle Les Berges du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 07 43 38 molinattithomas@hotmail.fr
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English :
Every third Saturday morning of the month, no fewer than 50 stallholders will be on hand on the banks of the Cher (Quai Rouget de L’Isle and Square Fargin Fayolle).
L’événement Les Puces Montluçonnaises Montluçon a été mis à jour le 2026-06-26 par Montluçon Tourisme
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