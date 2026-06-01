Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Atelier Échecs

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Découvrez le monde des échecs. Que vous soyez débutant(e) ou joueur(se) expérimenté(e), rejoignez nous pour un moment convivial. Relevez le défi et testez vos talents stratégiques ou venez simplement vous amuser en jouant avec nous.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Discover the world of chess. Whether you’re a beginner or an experienced player, join us for a fun time. Take on the challenge and test your strategic skills, or just come have some fun playing with us.

L’événement Atelier Échecs Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme