Balade contée Office de Tourisme de Montluçon Montluçon
Balade contée Office de Tourisme de Montluçon Montluçon vendredi 21 août 2026.
Balade contée
Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Jean, apprenti forgeron de la guerre de 100 ans .
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Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
Jean, apprentice blacksmith in the 100 Years’ War .
L’événement Balade contée Montluçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme