Balade contée

Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Jean, apprenti forgeron de la guerre de 100 ans .

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Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

Jean, apprentice blacksmith in the 100 Years’ War .

L’événement Balade contée Montluçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme