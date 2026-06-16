Visite conférence Vivre à Montluçon au temps du Duc Louis II de Bourbon Montluçon
Visite conférence Vivre à Montluçon au temps du Duc Louis II de Bourbon Montluçon dimanche 19 juillet 2026.
Montluçon
Visite conférence Vivre à Montluçon au temps du Duc Louis II de Bourbon
Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Depuis le Château des Ducs de Bourbon, nous partirons à la rencontre de la Cité médiévale, pour mieux comprendre l’existence des Hommes, dans le Montluçon du Moyen Âge.
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Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
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English :
From the Château des Ducs de Bourbon, we’ll set off to explore the medieval city, and gain a better understanding of how people lived in Montluçon in the Middle Ages.
L’événement Visite conférence Vivre à Montluçon au temps du Duc Louis II de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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