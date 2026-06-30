MuPop Histoire contée Sous-marin magique MuPop (Music Museum) Montluçon
mercredi 22 juillet 2026 · MuPop (Music Museum) · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
MuPop Histoire contée Sous-marin magique
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant ET par accompagnateur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:15:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-28
Suivez Papy et ses petits-enfants dans une fabuleuse aventure musicale à bord d’un sous-marin magique. Une histoire pleine d’imagination, de découvertes et de mélodies invite les enfants à voyager au rythme de la musique.
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Join Grandpa and his grandchildren on a fabulous musical adventure aboard a magical submarine. A story full of imagination, discoveries, and melodies invites children to journey to the rhythm of the music.
L’événement MuPop Histoire contée Sous-marin magique Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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