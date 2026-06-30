MuPop Histoire contée Sous-marin magique MuPop (Music Museum) Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

MuPop Histoire contée Sous-marin magique

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant ET par accompagnateur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-28

Suivez Papy et ses petits-enfants dans une fabuleuse aventure musicale à bord d’un sous-marin magique. Une histoire pleine d’imagination, de découvertes et de mélodies invite les enfants à voyager au rythme de la musique.

.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Grandpa and his grandchildren on a fabulous musical adventure aboard a magical submarine. A story full of imagination, discoveries, and melodies invites children to journey to the rhythm of the music.

L’événement MuPop Histoire contée Sous-marin magique Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme