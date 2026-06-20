Mupop Mon magnet musical MuPop (Music Museum) Montluçon
Mupop Mon magnet musical MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 22 juillet 2026.
Montluçon
Mupop Mon magnet musical
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-15 2026-08-26
Réalisation d’un magnet en perles à chauffer inspiré de l’univers du MUPOP ! Vinyles, guitares, groupes célèbres.. une activité créative et ludique qui permettra aux enfants de repartir avec un joli souvenir personnalisé à accrocher sur le réfrigérateur !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Make a heat-formed bead magnet inspired by the world of MUPOP! Vinyl records, guitars, famous bands… a fun and creative activity that will let kids take home a cute, personalized souvenir to hang on the fridge!
L’événement Mupop Mon magnet musical Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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