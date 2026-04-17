Préalable 2 Festival Un Été dans mon Village Le Cabaret des Glinguet Montluçon
Préalable 2 Festival Un Été dans mon Village Le Cabaret des Glinguet Montluçon mercredi 22 juillet 2026.
Montluçon
Préalable 2 Festival Un Été dans mon Village Le Cabaret des Glinguet
Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
minimas sociaux/étudiant/chômeur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Après une riche carrière, les Glinguet (derniers descendants d’une lignée de cabarettistes hauts en couleur) tirent leur révérence. Dans un baroud d’honneur, ils se lancent dans une tournée d’adieu avec leurs meilleurs numéros.
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Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 attrapsourire@gmail.com
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English :
After a rich career, the Glinguets (the last descendants of a line of colorful cabaret artists) are taking their leave. In a last-ditch effort, they embark on a farewell tour of their best acts.
L’événement Préalable 2 Festival Un Été dans mon Village Le Cabaret des Glinguet Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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