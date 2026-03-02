Atelier pédagogique Pop-up architectural médiéval Anciens Bains-Douches Montluçon

Atelier pédagogique Pop-up architectural médiéval

Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Pars sur les traces de l’histoire de Montluçon dans la cité médiévale ! Après quoi tu pourras découvrir des techniques de pop-up et recréer un paysage urbain avec les décors de ton choix !

Pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation.

.

Anciens Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow in the footsteps of Montluçon?s history in the medieval city! Afterwards, you can discover pop-up techniques and recreate a cityscape with the backgrounds of your choice!

For children aged 7 to 11. Reservations required.

L’événement Atelier pédagogique Pop-up architectural médiéval Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme