Jazz au fil du Cher Montluçon
Jazz au fil du Cher Montluçon jeudi 23 juillet 2026.
Montluçon
Jazz au fil du Cher
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le fil de jazz au fil du Cher fait étape à Montluçon pour une belle soirée d’été en musique sous le regard du Château des ducs de Bourbon.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
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English :
Le fil de jazz au fil du Cher stops off in Montluçon for a beautiful summer evening of music under the gaze of the Château des ducs de Bourbon.
L’événement Jazz au fil du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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