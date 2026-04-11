Montluçon

Jazz au fil du Cher

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le fil de jazz au fil du Cher fait étape à Montluçon pour une belle soirée d’été en musique sous le regard du Château des ducs de Bourbon.

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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

Le fil de jazz au fil du Cher stops off in Montluçon for a beautiful summer evening of music under the gaze of the Château des ducs de Bourbon.

L’événement Jazz au fil du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme