Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Atelier focus sur les imprimantes 3D

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Workshop Focusing on 3D Printers

L’événement Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme