Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon
Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon vendredi 31 juillet 2026.
Montluçon
Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Atelier focus sur les imprimantes 3D
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
Workshop Focusing on 3D Printers
L’événement Le Fablab chez Albert Focus imprimante 3D Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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