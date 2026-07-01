Exposition La libération des camps nazis Le récit bourbonnais Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais Montluçon

mercredi 29 juillet 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition La libération des camps nazis Le récit bourbonnais

Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez l’exposition du Musée de la Résistance de Montluçon La libération des camps nazis Le récit bourbonnais.

.

Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 00 88 musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the exhibition at the Montluçon Museum of the Resistance: The Liberation of the Nazi Camps—The Story of the Bourbonnais Region.

L’événement Exposition La libération des camps nazis Le récit bourbonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme