Déambulation musicale Montluçon
Déambulation musicale Montluçon mercredi 29 juillet 2026.
Montluçon
Déambulation musicale
Cité médiévale Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Déambulation musicale dans les rues de la cité médiévale avec le groupe Dats It Brass Band au rythme du jazz, du groove, du hip hop, etc
.
Cité médiévale Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical stroll through the streets of the medieval city with the Dats It Brass Band to the rhythm of jazz, groove, hip hop, etc
L’événement Déambulation musicale Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Cirque Zavatta Rue Pablo Picasso Montluçon 11 avril 2026
- Initiation à la batterie Esoter’ink Montluçon 11 avril 2026
- Visite guidée Montluçon au fil de l’eau Anciens Bains-Douches Montluçon 11 avril 2026
- Concert exceptionnelle de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon 12 avril 2026
- Atelier pédagogique Fleurs de printemps Anciens Bains-Douches Montluçon 15 avril 2026