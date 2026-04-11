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Déambulation musicale Montluçon

Déambulation musicale Montluçon mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Cité médiévale

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montluçon

Déambulation musicale

Cité médiévale Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Déambulation musicale dans les rues de la cité médiévale avec le groupe Dats It Brass Band au rythme du jazz, du groove, du hip hop, etc
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Cité médiévale Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

Musical stroll through the streets of the medieval city with the Dats It Brass Band to the rhythm of jazz, groove, hip hop, etc

L’événement Déambulation musicale Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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