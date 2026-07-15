Soirée découverte Fablab Rue des Hirondelles Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Soirée découverte Fablab

Rue des Hirondelles Espace Yannick Paul Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir les nouvelles technologies près de chez vous

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Rue des Hirondelles Espace Yannick Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 42 32 11

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English :

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L’événement Soirée découverte Fablab Montluçon a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme