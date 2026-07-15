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AGENDA · Montluçon

Soirée découverte Fablab Rue des Hirondelles Montluçon

vendredi 31 juillet 2026 · Rue des Hirondelles · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Hirondelles
Adresse
Espace Yannick Paul
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Soirée découverte Fablab

Rue des Hirondelles Espace Yannick Paul Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

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Rue des Hirondelles Espace Yannick Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 42 32 11 

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L’événement Soirée découverte Fablab Montluçon a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme

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