Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon mercredi 8 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Après une découverte des secrets des châteaux forts tours de guet, remparts, créneaux et pont-levis les enfants passent à l’action !
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
After learning about the secrets of fortified castles—watchtowers, ramparts, battlements, and drawbridges—the kids get to take action!
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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