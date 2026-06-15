Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon mercredi 8 juillet 2026.

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Après une découverte des secrets des châteaux forts tours de guet, remparts, créneaux et pont-levis les enfants passent à l’action !

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

After learning about the secrets of fortified castles—watchtowers, ramparts, battlements, and drawbridges—the kids get to take action!

L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme