Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon mercredi 8 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
À travers un parcours ponctué d’énigmes à résoudre, cette visite invite les enfants à mener l’enquête de salle en salle.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
Through a series of puzzles to solve, this tour invites children to conduct an investigation as they move from room to room.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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