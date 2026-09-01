Informations pratiques

Saint-Lô

JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:25:00

Date(s) :

2026-09-19

Des histoires de princesses aux stéréotypes de la vieille fille frustrée, Chloé Lebon mêle récit intime, références à la culture populaire et paroles d’autrices pour déconstruire avec humour les représentations sexistes liées au célibat des femmes. Une conférence gesticulée tendre et engagée qui interroge l’injonction au couple et ouvre la voie à d’autres récits d’émancipation et de sororité.

– Compagnie l’Insolente Chloé Lebon –

Durée 1h25 .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie mediatheque@saint-lo.fr

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English : JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat

L’événement JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô