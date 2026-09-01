JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:25:00
Date(s) :
2026-09-19
Des histoires de princesses aux stéréotypes de la vieille fille frustrée, Chloé Lebon mêle récit intime, références à la culture populaire et paroles d’autrices pour déconstruire avec humour les représentations sexistes liées au célibat des femmes. Une conférence gesticulée tendre et engagée qui interroge l’injonction au couple et ouvre la voie à d’autres récits d’émancipation et de sororité.
– Compagnie l’Insolente Chloé Lebon –
Durée 1h25 .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie mediatheque@saint-lo.fr
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English : JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat
L’événement JEP 2026 Conférence gesticulée Le sacerdoce des Mémères à chat Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
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