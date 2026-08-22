JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet
samedi 19 septembre 2026 · Lacore · Saint-Pardoux-d'Arnet
Informations pratiques
Saint-Pardoux-d’Arnet
JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre
Lacore Jardin Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet Creuse
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Parcourez librement le jardin au gré d’une déambulation entre végétation et créations artistiques. Cette visite est l’occasion de découvrir une nouvelle sculpture représentant un couple allongé, réalisée en mosaïque d’émaux de verre. Une œuvre originale où couleurs, lumière et matière dialoguent harmonieusement avec le paysage du jardin. .
Lacore Jardin Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre
L’événement JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre Saint-Pardoux-d’Arnet a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine