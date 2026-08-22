JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet

Informations pratiques

Saint-Pardoux-d’Arnet

JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre

Lacore Jardin Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet Creuse

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Parcourez librement le jardin au gré d’une déambulation entre végétation et créations artistiques. Cette visite est l’occasion de découvrir une nouvelle sculpture représentant un couple allongé, réalisée en mosaïque d’émaux de verre. Une œuvre originale où couleurs, lumière et matière dialoguent harmonieusement avec le paysage du jardin. .

Lacore Jardin Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre

L’événement JEP 2026 Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre Saint-Pardoux-d’Arnet a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine