JEP 2026 Démonstration de construction en pierre sèche Maison du Parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson

Informations pratiques

Saint-Brisson

JEP 2026 Démonstration de construction en pierre sèche

Maison du Parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les techniques de construction des murets en pierre sèche du Morvan.

Autour du muret de démonstration, un murailler et une médiatrice du Parc répondront à toutes les questions sur la préservation de ce patrimoine emblématique des paysages du Morvan et toujours important aujourd’hui pour la gestion des risques naturels, la préservation de l’environnement et de la biodiversité. .

Maison du Parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomusee@parcdumorvan.org

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English : JEP 2026 Démonstration de construction en pierre sèche

L’événement JEP 2026 Démonstration de construction en pierre sèche Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM