Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson vendredi 31 juillet 2026.
Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Vendredi 31 juillet Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages
Partez sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages… Au programme, une belle balade pour découvrir le Morvan au travers de son riche patrimoine culturel, de ses paysages de sa biodiversité !
Saint-Brisson
️ De 14h à 17h00
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 6 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés et de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/5RjCMzFnBz9dEAaSf6sWqQBL
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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L’événement Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM