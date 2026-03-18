Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 31 juillet Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages

Partez sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages… Au programme, une belle balade pour découvrir le Morvan au travers de son riche patrimoine culturel, de ses paysages de sa biodiversité !

Saint-Brisson

️ De 14h à 17h00

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 6 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés et de l’eau.

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/5RjCMzFnBz9dEAaSf6sWqQBL

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement Le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM