Les chauves-souris & la faune nocturne à Saint Brisson, Maison du Parc, saint Brisson, Saint-Brisson

Informations pratiques

Les chauves-souris & la faune nocturne à Saint Brisson Lundi 27 juillet, 19h00 Maison du Parc, saint Brisson Nièvre

inscription obligatoire au 03 86 78 79 57

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T19:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-27T19:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:59:00+02:00

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre et observer les espèces de chauves-souris. Venez découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place dans le Morvan et ailleurs pour préserver les Chiroptères. L’occasion aussi de s’immerger dans l’ambiance de la nuit pour rencontrer la faune nocturne. Des expositions et animations seront en place toute la soirée pour argrémenter la soirée

Maison du Parc, saint Brisson Maison du Parc, Les petites Fourches 530 route de Saulieu 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}]

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre et observer les espèces de chauves-souris et la faune nocturne à la Maison du Parc à Saint Brisson (58).

ParcduMorvan