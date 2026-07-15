Conférence Ethnobotanique alpine et comparaison avec l’usage traditionnel des plantes du Morvan Saint-Brisson
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Brisson
Informations pratiques
Saint-Brisson
Conférence Ethnobotanique alpine et comparaison avec l’usage traditionnel des plantes du Morvan
Auditorium à la Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Conférence sur les usages traditionnels des plantes dans les Alpes, avec un regard croisé sur les plantes du Morvan et leurs usages.
Proposée par Aline Mercan, médecin, phytothérapeute et ethnobotaniste, offerte dans le cadre de la 4e édition de l’Université d’été sur les plantes aromatiques et médicinales à Brassy, du 27 au 31 juillet.
Rendez-vous mercredi 29 juillet, à 18h.
Lieu à l’auditorium à la Maison du Parc, à Saint-Brisson.
Gratuit, ouvert à toutes et tous, dans la limite des places disponibles. .
Auditorium à la Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@alchemiasolutions.com
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English : Conférence Ethnobotanique alpine et comparaison avec l’usage traditionnel des plantes du Morvan
L’événement Conférence Ethnobotanique alpine et comparaison avec l’usage traditionnel des plantes du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme PNRM
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