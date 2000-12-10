Vaches écossaises, prairies morvandelles !

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Mardi 28 juillet Vaches écossaises, prairies morvandelles !

Une immersion dans l’ambiance des prairies humides typiques des fonds de vallée du Morvan pour découvrir leur faune, leur flore et les vaches Highland cattle qui les entretiennent.

L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan !

Saint-Brisson

️ De 10h à 12h00

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 1,5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés et de l’eau.

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/RLkPrFGrBRMgwMWmR3RXfsce

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57 .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement Vaches écossaises, prairies morvandelles ! Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM