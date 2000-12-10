Vaches écossaises, prairies morvandelles ! Saint-Brisson
Vaches écossaises, prairies morvandelles ! Saint-Brisson mardi 28 juillet 2026.
Vaches écossaises, prairies morvandelles !
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Mardi 28 juillet Vaches écossaises, prairies morvandelles !
Une immersion dans l’ambiance des prairies humides typiques des fonds de vallée du Morvan pour découvrir leur faune, leur flore et les vaches Highland cattle qui les entretiennent.
L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan !
Saint-Brisson
️ De 10h à 12h00
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 1,5 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés et de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/RLkPrFGrBRMgwMWmR3RXfsce
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57 .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vaches écossaises, prairies morvandelles ! Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM