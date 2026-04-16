Balade commentée sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
Balade commentée sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson dimanche 28 juin 2026.
Saint-Brisson
Balade commentée sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages
Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays sur la thématique Tours et détours , partez en balade sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages pour découvrir le Morvan au travers de son riche patrimoine culturel, de ses savoir-faire et de ses paysages.
5,6km Niveau de difficulté : moyen
Gratuit
Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
Merci de prendre de l’eau et de prévoir des équipements adaptés à la météo (le sentier peut être humide à certains endroits même en cas de beau temps) : chaussures fermées, casquette ou chapeau, crème solaire, vêtements de pluie…
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension.
Réservation obligatoire https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/trzYJeTRKSipmEgjfJXzciSG .
Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Balade commentée sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages
L’événement Balade commentée sur le sentier de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM
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