Exposition Regards britanniques sur les maquis du Morvan Saint-Brisson
Exposition Regards britanniques sur les maquis du Morvan Saint-Brisson lundi 15 juin 2026.
Exposition Regards britanniques sur les maquis du Morvan
Maison du Parc de Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-06-15
À la Maison du Parc à Saint Brisson, à proximité du musée, se tient, en plein-air, la toute nouvelle exposition intitulée Regards britanniques sur les maquis du Morvan . La participation des Alliés à la résistance en Morvan et aux maquis a été essentielle. Cette exposition propose d’explorer les différentes missions des Britanniques aux côtés de la Résistance en Morvan et de comprendre à travers différents documents d’archives, témoignages et photographies les relations et les perceptions des forces alliées sur cette lutte dans la région.
Exposition crée par Aurore Callewaert, historienne et directrice du musée de la Résistance.
ARORM .
Maison du Parc de Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr
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English : Exposition Regards britanniques sur les maquis du Morvan
L’événement Exposition Regards britanniques sur les maquis du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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