Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson dimanche 28 juin 2026.
Saint-Brisson
Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages
Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, visitez librement et gratuitement la Maison des Hommes et des Paysages pour en savoir plus sur le territoire du Morvan et ses savoir-faire et découvrez les nouveaux espaces du musée, dédiés notamment à l’habitat, aux paysages et aux femmes du Morvan.
Des livrets de visite Faciles à Lire et à Comprendre et des livrets-jeux pour les enfants en famille sont à disposition. .
Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
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English : Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages
L’événement Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM
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