Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson
Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson samedi 27 juin 2026.
Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages 27 et 28 juin Maison des Hommes et des Paysages Nièvre
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visitez la Maison des Hommes et des Paysages pour en savoir plus sur le territoire du Morvan et ses savoir-faire et découvrez les nouveaux espaces du musée, dédiés notamment à l’habitat, aux paysages et aux femmes du Morvan.
Des livrets de visite Faciles à Lire et à Comprendre et des livrets-jeux pour les enfants en famille sont à disposition.
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Les petites fourches 58230 SAINT-BRISSON Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visitez la Maison des Hommes et des Paysages pour en savoir plus sur le territoire du Morvan et ses savoir-faire, et découvrez les nouveaux espaces du musée.
MT-PNRM
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