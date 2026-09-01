Informations pratiques

Carcassonne

JEP 2026 DES ARCHIVES PHOTOS A LA PHOTOGRAPHIE D’ARCHIVES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plaques de verre, affiches, numérisations… Pour découvrir la photographie comme source artistique et documentaire, d’une richesse infinie, au cœur de notre patrimoine et de notre mémoire collective.

Départs réguliers de 14h00 à 17h00

Durée de la visite: 1h00

Tout public

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

Glass plates, posters, digitized images? Discover photography as an artistic and documentary medium of infinite richness, at the heart of our heritage and our collective memory.

Tours depart regularly from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

Tour duration: 1 hour

Open to all ages

L’événement JEP 2026 DES ARCHIVES PHOTOS A LA PHOTOGRAPHIE D’ARCHIVES Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par