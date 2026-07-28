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RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV Carcassonne

vendredi 4 septembre 2026 · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Avenue Général Sarrail
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

RUGBY à XV Match de Nationale 3ème Journée

US Carcassonne contre Rouen Normandie au Stade Albert Domec.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52  contact@uscrugby.com

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English :

RUGBY XV National League Match Round 3

US Carcassonne vs. Rouen Normandie at Stade Albert Domec.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-28 par

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