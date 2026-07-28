RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV Carcassonne
vendredi 4 septembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
RUGBY à XV Match de Nationale 3ème Journée
US Carcassonne contre Rouen Normandie au Stade Albert Domec.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
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English :
RUGBY XV National League Match Round 3
US Carcassonne vs. Rouen Normandie at Stade Albert Domec.
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ROUEN NORMANDIE RUGBY XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-28 par
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