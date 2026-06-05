Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE SEQUELL.

Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Né de la rencontre entre un compositeur de musique électronique et un violoncelliste, le duo mêle l’électro-pop avec les sonorités organiques d’un instrument à cordes, créant un univers sonore à la fois immersif et cinématographique. Pensé comme une véritable expérience immersive, le live de Sequell. livre une performance à la fois électronique, pop et organique. Sur scène, Jack Mallett chante tout en manipulant machines et pads, tandis que Simon Bonnemort repousse les cordes du violoncelle, alternant jeu traditionnel et déformation électronique.

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Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Born from the encounter between an electronic music composer and a cellist, the duo blends electro-pop with the organic sounds of a stringed instrument, creating a sound universe that is both immersive and cinematic. Conceived as a truly immersive experience, Sequell?s live performance is at once electronic, pop and organic. On stage, Jack Mallett sings while manipulating machines and pads, while Simon Bonnemort pushes the strings of the cello, alternating traditional playing with electronic distortion.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE SEQUELL. Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par