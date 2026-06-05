LES VENTS D’ANGES INVOCATIONS Carcassonne
LES VENTS D’ANGES INVOCATIONS Carcassonne samedi 25 juillet 2026.
Carcassonne
LES VENTS D’ANGES INVOCATIONS
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, des concerts d’orgues dans le cadre des Vents d’Anges
25 juillet INVOCATIONS Jean-Pierre LECAUDEY (Saint-Rémy de Provence). OEuvres de J.S. Bach, Ropartz, Dupré
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79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers organ concerts at Saint-Vincent church, as part of the Vents d’Anges festival
july 25: INVOCATIONS Jean-Pierre LECAUDEY (Saint-Rémy de Provence). Works by J.S. Bach, Ropartz, Dupré
L’événement LES VENTS D’ANGES INVOCATIONS Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
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