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NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne

NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne

NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne mardi 28 juillet 2026.

Ville : 11000 Carcassonne

Département : Aude

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Carcassonne

NOCTURNES DU PONT VIEUX

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Venez profiter de Nocturnes du Pont Vieux à Carcassonne, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Retrouvez artisans, créateurs et producteurs locaux au cœur de la rue du Pont Vieux.

Concert à partir de 21h .
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie   alassodu11@gmail.com

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English :

Come and enjoy Nocturnes du Pont Vieux in Carcassonne, in a warm and friendly atmosphere.
Meet local craftsmen, designers and producers in the heart of the Rue du Pont Vieux.

Concert from 9pm.

L’événement NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-09 par

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