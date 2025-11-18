FESTIVAL DE CARCASSONNE FRANZ FERDINAND Carcassonne
Icône du rock britannique, le célèbre groupe Franz Ferdinand sera sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps avec ses riffs accrocheurs et ses hymnes incontournables !
Depuis leurs débuts, à l’époque où le groupe organisaient des fêtes clandestines dans des bâtiments désaffectés de Glasgow, on retrouve chez Franz Ferdinand un regard frais, sans fard, tourné vers l’avenir et une perspective transgressive mais toujours avec un amour pour les grandes chansons. Leur nouvel album The Human Fear s’inscrit indubitablement dans cette tradition ; distinct mais nouveau, musicalement et artistiquement, c’est un disque qui va vers l’avant.
La musique du groupe continue de résonner à travers le monde et en près de deux décennies, Franz Ferdinand s’est imposé, tant sur le plan commercial que critique, comme l’un des plus grands groupes du Royaume-Uni. Avec plus de 10 millions d’albums vendus, 2,5 milliards de streams à ce jour, 14 albums certifiés platine, plusieurs distinctions aux Brit Awards, Ivor Novello et Mercury Prize, ainsi que des nominations aux Grammy Awards et plus de 6 millions de billets vendus pour leurs concerts légendaires dans le monde entier, ils font clairement partie des groupes incontournables.
British rock icons Franz Ferdinand will be on stage at the Théâtre Jean-Deschamps with their catchy riffs and unmistakable anthems!
From their early days, when the band organized underground parties in disused Glasgow buildings, Franz Ferdinand have always had a fresh, unvarnished, forward-looking and transgressive outlook, but always with a love of great songs. Their new album The Human Fear is unmistakably in this tradition; distinct yet new, musically and artistically, it’s a record that moves forward.
The band?s music continues to resonate around the world, and in almost two decades Franz Ferdinand have established themselves, both commercially and critically, as one of the UK?s greatest bands. With over 10 million albums sold, 2.5 billion streams to date, 14 platinum-selling albums, multiple Brit, Ivor Novello and Mercury Prize awards, Grammy nominations and over 6 million tickets sold for their legendary concerts around the world, they are clearly one of the must-see bands.
Als Ikone des britischen Rocks wird die berühmte Band Franz Ferdinand mit ihren eingängigen Riffs und unumgänglichen Hymnen auf der Bühne des Jean-Deschamps-Theaters stehen!
Seit ihren Anfängen, als die Band noch illegale Partys in verlassenen Gebäuden in Glasgow veranstaltete, findet man bei Franz Ferdinand einen frischen, ungeschminkten, zukunftsorientierten Blick und eine transgressive Perspektive, aber immer mit der Liebe zu großen Songs. Ihr neues Album The Human Fear steht zweifellos in dieser Tradition; es ist eigenständig, aber neu, musikalisch und künstlerisch, eine Platte, die nach vorne geht.
Die Musik der Band hallt weiterhin in der ganzen Welt wider und in fast zwei Jahrzehnten haben sich Franz Ferdinand sowohl kommerziell als auch bei Kritikern als eine der größten Bands Großbritanniens etabliert. Mit über 10 Millionen verkauften Alben, 2,5 Milliarden Streams bis heute, 14 mit Platin ausgezeichneten Alben, mehreren Auszeichnungen bei den Brit Awards, Ivor Novello und Mercury Prize, sowie Grammy-Nominierungen und über 6 Millionen verkauften Tickets für ihre legendären Konzerte auf der ganzen Welt gehören sie eindeutig zu den Bands, an denen man nicht vorbeikommt.
Le icone del rock britannico Franz Ferdinand saranno sul palco del Théâtre Jean-Deschamps con i loro riff accattivanti e i loro imperdibili inni!
Fin dagli esordi, quando la band organizzava feste clandestine in edifici dismessi di Glasgow, i Franz Ferdinand hanno sempre avuto una visione fresca, senza fronzoli, lungimirante e trasgressiva, ma sempre con l’amore per le grandi canzoni. Il loro nuovo album, The Human Fear, si inserisce inequivocabilmente in questa tradizione; distinto ma nuovo, musicalmente e artisticamente, è un disco che va avanti.
La musica del gruppo continua a risuonare in tutto il mondo e in quasi due decenni i Franz Ferdinand si sono affermati, sia a livello commerciale che di critica, come una delle più grandi band del Regno Unito. Con oltre 10 milioni di album venduti, 2,5 miliardi di streaming, 14 dischi di platino, molteplici premi Brit, Ivor Novello e Mercury Prize, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro leggendari spettacoli dal vivo in tutto il mondo, sono chiaramente una delle band da tenere d’occhio.
Los iconos del rock británico Franz Ferdinand subirán al escenario del Théâtre Jean-Deschamps con sus riffs pegadizos y sus himnos ineludibles
Desde sus inicios, cuando el grupo organizaba fiestas clandestinas en edificios abandonados de Glasgow, Franz Ferdinand siempre han tenido una visión fresca, sin tapujos, progresiva y transgresora, pero siempre con amor por las grandes canciones. Su nuevo álbum, The Human Fear, se inscribe inequívocamente en esa tradición; distinto pero nuevo, musical y artísticamente, es un disco que avanza.
La música de la banda sigue resonando en todo el mundo, y en casi dos décadas Franz Ferdinand se han consolidado, tanto comercial como críticamente, como una de las bandas más importantes del Reino Unido. Con más de 10 millones de álbumes vendidos, 2.500 millones de streams hasta la fecha, 14 discos de platino, múltiples premios Brit, Ivor Novello y Mercury Prize, así como nominaciones a los Grammy y más de 6 millones de entradas vendidas para sus legendarios directos en todo el mundo, son claramente una de las bandas a seguir.
