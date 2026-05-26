LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES C’EST MOI… MARLÈNE JOBERT Carcassonne

Carcassonne

LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES C’EST MOI… MARLÈNE JOBERT

1 place Saint Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les Rencontres Documentaires à Carcassonne , élaborées par Laurence Gasc et organisées en partenariat avec la Ville de Carcassonne Festival de Carcassonne, présentent leur édition 2026 ! Les 26, 27 et 28 juin, ne manquez pas les 3 nouvelles soirées de projection, en plein air sous le ciel étoilé de la Cour d’honneur du Château Comtal, au cœur de la Cité médiévale.

Un Film de Dominique Besnehard

Un visage mutin, des yeux de chat couronnant d’adorables taches de rousseur, une silhouette sexy.

Marlène Jobert est de ces comédiennes dont le physique éclatant n’évoque aucune provocation. Ses mille baisers du soleil , comme elle surnomme ses taches de rousseur, soulignent la singularité de son joli visage, tout en la rendant inoubliable.

Actrice malicieuse et gouailleuse, Marlène Jobert s’est composée une carrière éclectique, entre comédies populaires et drames sociaux, petite lucarne et grand écran. Avec près de trente longs métrages tournés en trois décennies, sa filmographie prolifique l’affirme également comme l’une des comédiennes les plus populaires des années 1970 et 1980. Elle marque ainsi les esprits avec ses interprétations mémorables de la vibrante Anne dans L’Astragale ou de la pétulante Charlotte des Mariés de l’An II…

Alors qu’elle s’est inventée une place imprenable et bien à elle, c’est pourtant à la naissance de ses filles que Marlène Jobert découvre une nouvelle facette de son talent celui de conteuse. Dès lors, elle met sa carrière cinématographique en retrait pour se consacrer à l’écriture et à l’enregistrement de livres et de poèmes pour enfants. Une vocation tardive bien récompensée puisqu’aujourd’hui plusieurs écoles affichent fièrement sur leur fronton le nom de Marlène Jobert.

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1 place Saint Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15

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English :

Les Rencontres Documentaires à Carcassonne , developed by Laurence Gasc and organized in partnership with the Ville de Carcassonne Festival de Carcassonne, present their 2026 edition! On June 26, 27 and 28, don’t miss the 3 new evenings of outdoor screenings under the starry sky of the Cour d’Honneur of the Château Comtal, in the heart of the medieval city.

A Film by Dominique Besnehard

A mischievous face, cat-like eyes crowning adorable freckles, a sexy silhouette.

Marlène Jobert is one of those actresses whose dazzling physique evokes no provocation. Her thousand kisses from the sun , as she calls her freckles, underline the uniqueness of her pretty face, and make her unforgettable.

A mischievous, mischievous actress, Marlène Jobert?s career has been eclectic, ranging from popular comedies to social dramas, from the small screen to the big screen. With almost thirty feature films made over three decades, her prolific filmography also established her as one of the most popular actresses of the 1970s and 1980s. She made her mark with memorable performances as the vibrant Anne in L’Astragale and the petulant Charlotte in Les Mariés de l?An II…

But it was when her daughters were born that Marlène Jobert discovered a new facet of her talent: that of storyteller. From then on, she put her film career on hold to devote herself to writing and recording children?s books and poems. Today, several schools proudly display the name Marlène Jobert on their frontage.

L’événement LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES C’EST MOI… MARLÈNE JOBERT Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-26 par