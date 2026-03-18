EXPOSITION POP’UP COLLECTIONS Carcassonne

EXPOSITION POP’UP COLLECTIONS

15 Boulevard Camille Pelletan Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-06-05

Du 5 juin au 17 octobre 2026, Carcassonne accueillera l’exposition exceptionnelle Pop’Up Collections , déployée dans cinq lieux patrimoniaux de la ville. Ce parcours artistique rassemblera plus de 100 œuvres contemporaines issues des collections du FRAC Occitanie Montpellier, des Abattoirs de Toulouse et du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne.

Photographies, peintures, sculptures et installations dialogueront autour du thème de l’Histoire et des récits, en résonance avec les lieux qui les accueillent Musée des Beaux-Arts, Centre d’Art Contemporain, Chapelle des Dominicaines, Halle aux grains et Chapelle Saint-Gimer.

Un important programme de médiation culturelle accompagnera l’exposition actions pédagogiques pour les scolaires, visites guidées, ateliers, workshops et rencontres avec les artistes. Une convention entre les partenaires viendra formaliser cette collaboration culturelle d’envergure.

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15 Boulevard Camille Pelletan Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 73 70 musee@mairie-carcassonne.fr

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English :

From June 5 to October 17, 2026, Carcassonne will host the exceptional exhibition Pop?Up Collections in five of the city?s heritage sites. This artistic journey will bring together over 100 contemporary works from the collections of FRAC Occitanie ? Montpellier, Les Abattoirs de Toulouse and Musée des Beaux-Arts de Carcassonne.

Photographs, paintings, sculptures and installations will dialogue around the theme of History and narratives, in resonance with the places that host them: Musée des Beaux-Arts, Centre d?Art Contemporain, Chapelle des Dominicaines, Halle aux grains and Chapelle Saint-Gimer.

The exhibition will be accompanied by an extensive cultural mediation program, including educational activities for schoolchildren, guided tours, workshops and meetings with the artists. An agreement between the partners will formalize this major cultural collaboration.

L’événement EXPOSITION POP’UP COLLECTIONS Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne