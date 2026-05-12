Carcassonne

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’Envolée d’été est invitée à la Fête de quartier du Centre social Max Savy.

A partir de 17h Guinguette et animations

Déambulez entre les stands et participez aux animations sportives, culturelles et scientifiques

proposées par de nombreux partenaires

18h15 Cirque Les petits pas (Cirk’oblique)

Une création alliant danse, cirque et jeu. Un instant drôle et sensible dans lequel chacun est invité à rire et aussi à se laisser porter.

Tout public 40 minutes

19h Théâtre de rue Les tapas (Cie Carnage Prod)

Malgré les recommandations de leurs proches, Les Tapas ont tout quitté pour se lancer dans le spectacle vivant, et pire encore, dans le Théâtre de Rue. Forains d’un nouveau genre, Les Tapas perpétuent la tradition du burlesque muet à leur sauce, et réussissent parfois, dans un instant de grâce, à ne pas rater.

20h Concert et musique live.

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

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English :

L?Envolée d?été is invited to the Centre social Max Savy?s Fête de quartier.

From 5pm: Guinguette and entertainment

Stroll between the stands and take part in the sporting, cultural and scientific activities

offered by numerous partners

6:15pm: Circus: Les petits pas (Cirk’oblique)

A creation combining dance, circus and play. A funny and sensitive moment in which everyone is invited to laugh and also to let themselves be carried away.

All audiences 40 minutes

7pm: Street theater: Les tapas (Cie Carnage Prod)

Despite the recommendations of their friends and family, Les Tapas have left everything behind to embark on a career in live performance, and worse still, in street theater. A new kind of showman, Les Tapas perpetuate the tradition of silent burlesque in their own way, and sometimes manage a moment of grace that’s not to be missed.

8pm: Concert and live music.

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme