La forêt des monstres, Musée des beaux-arts, Carcassonne

La forêt des monstres Samedi 23 mai, 16h00 Musée des beaux-arts Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:58:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:58:00+02:00

Les élèves de la classe de CP-CE1 de l’école Jean Beaubois de Carcassonne vous invitent à découvrir leur forêt enchantée peuplée de créatures fanstastiques. Elles ont été imaginées à partir des oeuvres des collections permanentes et des expositions temporaires.

Un défilé en musique sera proposé par les artistes en herbe.

Le musée sera ouvert jusqu’à minuit permettant de se ballader au milieu de ce paysage imaginaire.

Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance). Parkings sous-terrain + aérien. Arrêts bus à proximité

Les élèves de la classe de CP-CE1 de l’école Jean Beaubois de Carcassonne vous invitent à découvrir leur forêt enchantée peuplée de créatures fanstastiques. Elles ont été imaginées à partir des des …

©rmn